“Diep beschaamd dat ik me zo in de luren liet leggen”: vrouw (71) verliest spaargeld aan oplichter… maar staat nu zelf terecht

Een 71-jarige vrouw uit Zwevegem verloor al haar spaargeld aan een oplichter en moet zich door zijn toedoen nu zelf verantwoorden voor witwaspraktijken. Ze liet zich overhalen om een cheque van 20.000 euro door te storten naar een buitenlandse rekening. Het parket toonde begrip en vroeg een symbolische bestraffing.

De vrouw, die in deze zaak terecht staat als beklaagde maar eigenlijk vooral slachtoffer is, liet zich vangen door een klassiek geval van vriendschapsfraude. Een oplichter contacteert slachtoffers via een vals profiel en probeert hun vertrouwen te winnen.

Op gemoed gespeeld

“Mijn cliënte zou aanspraak kunnen maken op een fonds van 600.000 euro, maar uiteraard moest ze daarvoor eerst wat kosten maken”, beschreef meester Bram Van den Bunder die de vrouw bijstond. “Hij speelde ook op haar gemoed door zijn vermeende medische problemen en charmeerde haar met lieve woordjes.”

De vrouw diende al klacht in tegen de oplichter in 2017 en in 2019, toen haar man erachter kwam. In 2021 liet ze zich echter opnieuw vangen. “Hij heeft haar al bijna tien jaar in zijn macht”, ging meester Van den Bunder verder. “Mijn cliënte had zo’n 50.000 euro bijeen gespaard voor haar oude dag, maar nu heeft ze niets meer.”

Duister geld

In een ultieme poging om nog iets te recupereren, ging ze in op de vraag van de oplichter om het geld van een cheque van 20.000 euro door te storten naar buitenlandse rekeningen. Juridisch-technisch gaat dit om witwaspraktijken, al is meester Van den Bunder ervan overtuigd dat zijn cliënt geen idee had dat het mogelijk om duister geld ging. Het parket vroeg een boete van 1.600 euro maar ging ook akkoord met de gevraagde opschorting, daarbij krijgt de vrouw geen straf.

“Ik ben diep beschaamd dat ik mij zo in de luren heb laten leggen”, zei de vrouw zelf. “Ik begrijp niet hoe ik zo dom kon zijn. Nu heb ik alle contact verbroken en alles verwijderd.”

Vonnis op 12 februari.