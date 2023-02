Diefstal “voor de boterhamdoos van de kinderen” een fabeltje? Effectieve celstraf voor dievegge bij tweede proces

“Ik wou bij de start van het schooljaar wat chocolade in de boterhamdoos van de kinderen mee kunnen geven.” Met die uitleg kwam een 36-jarige asielzoekster er in november nog zonder straf vanaf na de diefstal van een trolley vol chocolade in de Kortrijkse Aldi. Na nieuwe diefstallen toonde de rechter zich dit keer wél streng met een effectieve celstraf van 10 maanden.

Op 26 augustus 2022 stapte Ludmila S. de Kortrijkse Aldi binnen met 2 draagtassen en een trolley. Aan de kassa bood ze enkele poetsproducten aan maar een trolley vol chocolade van Kinder Surprise, Merci en M&M ter waarde van zo’n 200 euro probeerde ze zonder betalen buiten te smokkelen. Het lukte niet want ze kon tegenhouden worden en kreeg een dagvaarding in snelrecht mee. S. verbleef in het asielcentrum in Moeskroen en hoopte verblijfspapieren te kunnen krijgen. Haar advocaat vroeg er zonder straf vanaf te komen en daar kon de rechter zich in vinden.

“Door haar blanco strafregister, haar excuses en spijt, haar 4 kinderen en de negatieve invloed die een veroordeling op haar asielaanvraag zou hebben”, motiveerde de rechter. Maar nauwelijks 4 maanden later kreeg hij opnieuw een dossier rond winkeldiefstallen van S. in Lidl-warenhuizen in Kuurne en Roeselare op zijn tafel. Samen met twee anderen ging ze er vooral met koffiepads vandoor. Die verkochten ze dan door. “Haar intenties waren duidelijk minder oprecht”, merkte ook de openbare aanklager op. De twee andere daders konden nog op een voorwaardelijke celstraf van respectievelijk 8 maanden en een jaar rekenen. (LSi)