Diefstal van muts brengt man die gevangenis even mocht verlaten weer voor de rechter: “Kosten van parket niet in verhouding tot de feiten”

Een 44-jarige man mocht op 20 januari 2023 slechts enkele uren de gevangenis verlaten met een uitgaansvergunning maar slaagde er toch in om opnieuw een strafbaar feit te plegen. Het ging slechts om de diefstal van een muts bij het station van Izegem, maar het levert de veertiger 208 euro boete en een werkstraf van 46 uur op.

“Het leek iets banaal maar meneer is niet aan zijn proefstuk toe”, zei de procureur op het proces. De man werd voordien al 22 keer veroordeeld, waarvan 13 keer voor diefstal. “Een ander persoon had nooit voor zo iets voor de rechter moeten komen”, sprak zijn advocaat die de banaliteit van de diefstal hekelde.

“Diefstal kunnen we nooit goedpraten, maar de kosten van het parket staan hier toch niet in verhouding tot de feiten. Toen de politie hem tegenhield, gaf hij die muts ook meteen terug. Hij stal die enkel omdat het winter was en omdat hij koud had.”