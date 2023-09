Diefstal peperdure fles grappa levert vrouw uit De Haan vier maanden cel op

Een 42-jarige vrouw uit De Haan heeft voor de Brugse rechtbank vier maanden effectieve celstraf gekregen voor diefstal.

Op 29 december vorig jaar stelde de uitbater van de Gin & Wine Store in De Haan vast dat een dure fles grappa met bijhorende wijnkaraf verdwenen was. Dankzij camerabeelden kon dader J.M. geïdentificeerd worden. De vrouw had de fles – goed voor een totale waarde van 427 euro – in haar handtas gestopt, maakte nog een praatje met een verkoopster en verliet daarna de zaak.

Op 4 januari voerde de politie een huiszoeking uit in de woning van J.M. Maar die leverde niets op. “Wellicht dronk ze die leeg tijdens de feestdagen”, sneerde de procureur. “Er werd wel een jas aangetroffen die gelijkaardig was als diegene op de beelden. De beklaagde werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor diefstal.”

J.M. kwam niet opdagen voor haar proces. Ze kreeg dinsdag vier maanden effectieve celstraf. Ze moet ook 427 euro schadevergoeding betalen aan de winkel. (AFr)