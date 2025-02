Diefstal oldtimer Porsches op Zoute Grand Prix in Knokke levert Nederlanders tot twintig maanden cel op

Zowel in 2017 als in 2019 gingen dieven met peperdure oldtimer Porsches aan de haal op de Zoute Grand Prix in Knokke. Het parket kon drie mannen uit Nederlands-Limburg identificeren. Twee van hen werden maandag veroordeeld.

Op zaterdag 12 oktober 2019 werd tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke een zwarte Porsche 911 Turbo gestolen in de Dumortierlaan. Diezelfde avond werd ook een rode Porsche 911 Super Carrera ontvreemd op een parking aan een tankstation in de Kustlaan. Drie dagen na de feiten werd Tevin D. (24) opgepakt. De Nederlander gaf toe dat hij met de zwarte Porsche naar Nederland was gereden.

Verder onderzoek wees uit dat D. in Knokke vergezeld werd door Pascal M. (50) en diens zoon Marciano M. (23). Zij konden bovendien ook gelinkt worden aan gelijkaardige diefstal tijdens de Zoute Grand Prix op 6 oktober 2017. In de Heilig Hartlaan werd toen een bordeauxkleurige Porsche 930 Turbo uit 1985 gestolen.

Marciano M. was op het moment van de feiten in Knokke nog minderjarig en werd er niet voor vervolgd. Hij stond wel terecht voor diefstal van twee Mercedes Sprinters en poging tot diefstal van een Audi Q5 begin januari 2020 in Maaseik en Dilsen-Stokkem. Maar zowel vader als zoon M. vroegen voor alle feiten de vrijspraak. “Voor de feiten van 2017 kan mijn cliënt sowieso niet veroordeeld worden, want hij werd er niet voor uitgeleverd”, aldus Jan Swennen, de advocaat van Pascal M.

Tevin D. ontkende dat hij de zwarte Porsche zelf gestolen had. “Hij moest er enkel mee naar Nederland terugkeren”, pleitte meester Amber Lumbeeck. “Op het moment dat de rode gestolen werd, was hij al met de zwarte aan het rijden.” D. werd vrijgesproken voor de diefstal van de rode Porsche, maar voor de diefstal van de zwarte kreeg hij vijftien maanden cel met uitstel.

Pascal M. kreeg uiteindelijk twintig maanden cel voor diefstal van de rode. Aan de eigenaar moet hij ruim 12.000 euro schadevergoeding betalen. Voor de diefstal van de zwarte Porsche werd hij vrijgesproken. Zijn zoon werd over de hele lijn vrijgesproken. De eigenaar van de bordeaux Porsche 930 Turbo vroeg 50.000 euro schadevergoeding, maar keerde van een kale reis terug aangezien er voor die diefstal niemand veroordeeld werd. (AFr)