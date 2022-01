Diefstal bronzen riooldeksels kost stad Ieper 20.000 euro

Een bestelwagen hield anderhalve maand geleden halt op de Grote Markt van Ieper, vlakbij de kerstmarkt. Enkele inzittenden stapten uit, braken zeven bronzen riooldeksels los, laadden ze in en vertrokken weer. De diefstal kwam aan het licht tijdens de opstelling van de zaterdagmarkt.

“De camera’s op de Grote Markt hebben de diefstal gefilmd”, zegt Stijn Fertin, hoofd van de Ieperse technische dienst, die voor de stad aangifte deed bij de politiezone Arro Ieper. Op de beelden is een niet-Belgische nummerplaat te zien, waarop de wagen geseind werd.

Intussen heeft de stad nieuwe deksels besteld en geplaatst. “De factuur voor de stad bedraagt ongeveer 20.000 euro, want zulke deksels liggen niet ergens op stock en moeten dus speciaal gemaakt worden”, zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit). “We hebben ook de andere deksels en de omgeving errond heraangelegd, want ze komen na verloop van tijd los te zitten door het verkeer.”

In snelheid genomen

De technische dienst controleert elk jaar of de deksels nog goed vast zitten. “Deksels die losgekomen zijn door het verkeer worden weer aan elkaar gelast, maar dit keer zijn in snelheid genomen”, aldus Fertin.

Het is niet de eerste keer dat dieven bronzen deksels viseren. “Ze liggen er sinds de heraanleg van de Grote Markt op het einde van de vorige eeuw”, duidt Fertin. “Een vijftal jaar geleden braken dieven op klaarlichte dag een vijftal deksels uit bij de fontein. Er was toen veel passage op de markt en het verkeer hield telkens even halt, zodat de dieven de deksels konden inladen in de bestelwagen aan horecazaak New Regina.”

Google Maps

“Dat was hallucinant om te zien, maar de mensen dachten wellicht dat zij naarstig aan het werk waren voor de stad. De dieven werden toen niet teruggevonden, omdat de nummerplaat niet te lezen was op de camerabeelden door de weerkaatsing van het felle zonlicht. Zulke dieven doen wellicht voorafgaand onderzoek op Google Maps om na te gaan wat precies waar te rapen is.”

Goudeseune kan er niet om lachen. “De Grote Markt werd in het begin van de coronacrisis al eens aangepakt. Toen werd de hele parking hersteld, omdat deze veruit leeg stond door de lockdown. Wat veel gebruikt wordt, is onderhevig aan slijtage en moet regelmatig hersteld worden, maar het kan niet dat alles wat niet te zwaar of te vast zit, gestolen wordt. We hopen dat de daders gevat worden.” (TP)