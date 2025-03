Diefstal bij juwelier Vanquaethem in Oostkamp: “Het is al de tweede keer dat we met een ramkraak te maken hebben”

In de nacht van maandag op dinsdag om 3.30 uur hebben vandalen een poging tot ramkraak gepleegd op juwelier Vanquaethem op het Marktplein in Oostkamp.

Twee mannen hebben het metalen rolluik geforceerd, om zich via die weg naar glazen wand te begeven. Die glazen wand werd stuk geslagen met een riooldeksel, maar het veiligheidsglas hield goed stand op een kleine opening aan de hoek na. Hierdoor konden de daders met hun arm naar de aanwezige stukken in de etalage graaien. Alles gebeurde in een tijdsspanne van anderhalve minuut.

Beveiliging

“Het is al de tweede keer dat we met een ramkraak te maken hebben. In 1997 hebben we bezoek gehad van vijf daders. Bij de ombouw van deze winkel is er veel aandacht besteed aan de beveiliging. Als het rolluik nog maar enkele centimeters ongewild naar boven gaat, treedt het alarm in werking en worden we zelf verwittigd samen met de politie. De waardevolle en dure items halen we iedere avond uit de etalage en we hebben van de ontvreemde stukken een inventaris die we reeds om 8 uur deze morgen hebben laten seinen bij de collega’s”, weet zaakvoerder Stef Vande Keere ons te vertellen.

Ondertussen is zowel de firma Vandenbulcke als Winsol al ter plaatse geweest om enerzijds de schade op te meten en zo goed mogelijk de schade voorlopig te herstellen. “Waar het anders weken duurt om veiligheidsglas te krijgen, zijn de twee etalageramen vandaag al in productie gegaan en zal de opengebroken raampartij deze avond al terug dicht zijn, waarvoor onze dank”, besluit Stef Vande Keere, die opgelucht is dat hun veiligheidssysteem erger heeft kunnen voorkomen.

Onderzoek

In het kader van het lopende onderzoek wil de politie voorlopig geen verdere informatie meedelen.