Dief vraagt straf met uitstel: “U bent het toonvoorbeeld van ‘de gelegenheid maakt de dief!’”

Een 52-jarige man uit Brugge moet zich alweer verantwoorden voor een vijftal diefstallen. “U bent het toonvoorbeeld van ‘de gelegenheid maakt de dief’!”

Tussen september 2021 en april vorig jaar stal O.V. onder meer in het AZ Sint-Lucas in Brugge, nam hij 400 euro uit een woning, graaide hij in een handtas en maakte hij leerlingen geld en sigaretten afhandig. De man rijdt rond met zijn fiets in Brugge en telkens hij zijn kans ziet, slaat hij toe. “U bent het toonvoorbeeld van ‘de gelegenheid maakt de dief’!”, aldus de procureur-generaal. “Staat een deur open van een woning? V. zit binnen. Staat er een portier van een auto open? V. zit erin. “ Hijzelf vraagt in plaats van 15 maanden effectief een straf met uitstel. Maar in augustus vorig jaar, werd hij opnieuw betrapt op het stelen van twee portefeuilles. Uitspraak op 8 maart. (OSM)