Dief verbrijzelt glas maar raakt niet binnen in woning in Nieuwpoort

In de Juul Filliaertweg in Nieuwpoort werd maandagavond tussen 18.30 en 19.45 uur gepoogd om in te breken in een woning.

Tijdens de afwezigheid van de bewoners klom een onbekende over de bakstenen omheining na het verplaatsen van tuinmeubelen. De onbekende begaf zich naar het schuifraam en probeert het raam te forceren om zich toegang te verschaffen tot de woning. De inbreker beschadigde het raam waarvan het glas op verschillende plaatsen verbrijzeld was.

Het glas was ook gedeeltelijk uit het raamkozijn geslagen maar onvoldoende groot om een persoon door te laten. De hendel van het schuifraam was naar beneden maar kon dankzij beveiliging niet geopend worden. De woning werd uiteindelijk niet betreden want de dief nam daarop de benen. De politie is een onderzoek gestart. (JH)