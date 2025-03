Dief van GSM riskeert 14 maanden cel: “Ouders hadden met uw naam duidelijk een andere toekomst in gedachten”

Een 30-jarige man uit Oostende riskeert opnieuw 14 maanden cel voor de diefstal van een GSM. De man is niet aan zijn proefstuk toe.

“Hello, we meet again!” verwelkomde de voorzitter van het hof Innocent O. (30). Drie maanden voordien had hij nog maar eens drie jaar cel gekregen van dezelfde voorzitter. Toen voor het bestelen van hij een man in een rolstoel van wie hij zijn portefeuille aan het station van Oostende met geweld mee had genomen. Deze keer stond hij terecht voor de diefstal van een GSM, ook in Oostende, op 28 oktober 2023. Hij gaf de jongen een vuistslag in het gezicht en ging er met zijn telefoon vandoor.

Via camerabeelden konden de agenten Innocent O. herkennen. Hij kreeg in Brugge 14 maanden cel . Maar omdat de feiten omtrent de man in de rolstoel zich in dezelfde periode situeerden, vroeg zijn advocaat om hem geen extra straf op te leggen bovenop de drie jaar die hij eerder had gekregen. Maar de procureur-generaal was cynisch. “U heeft uw voornaam gestolen, want uw ouders hadden duidelijk beter van u verwacht en hadden een andere toekomst voor u in gedachten”, sneerde hij. De man zit in de gevangenis en het einde van zijn straf is pas voorzien op 13 oktober 2030. “Veertien maanden vind ik nog mild. Ik vraag minstens de bevestiging.” Uitspraak op 2 april. (OSM)