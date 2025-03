Dief van bankkaarten vraagt lichtere straf: “op zeven maanden tijd meer van België gezien dan ik in 60 jaar”

Een 40-jarige man uit Marseille vraagt in beroep een straf met uitstel voor de diefstal van 29 bankkaarten doorheen het ganse land.

Ali K., een kuisman uit Marseille met een zware gokverslaving, kwam in 2017 naar België en kon tussen 15 juni 2017 en 27 december 2017 liefst 29 bankkaarten afhandig maken en daarmee 69 afhalingen doen en nog eens 13 pogingen mislukten. Telkens was zijn handelingswijze dezelfde. Wanneer een oudere geld wou afhalen, dook hij op langs een kant om de code te zien en een andere langs de andere kant wist de kaart te ontfutselen. Zo pleegde hij feiten in gans België waaronder enkele steden in Wallonië maar ook in onder meer Brugge, Leuven, Wilrijk, Vilvoorde, Meise, Lede, … .

Werkterrein verlegd

Hij kreeg vier jaar cel, maar ging in beroep. Zijn advocate vindt het onbegrijpelijk dat hij nu pas zijn definitieve straf zal kennen, bijna acht jaar na de feiten. “Men wist van dag één waar hij zat: in de gevangenis in Mulhouse, in Frankrijk.” De procureur-generaal is akkoord met een straf deels met uitstel al was hij niet blind voor de vele feiten. “Men heeft gewoon zijn werkterrein verlegd van het schoonmaken van woningen, naar het schoonmaken van rekeningen, liefst van oudere mensen. Daarnaast heeft hij op zeven maanden tijd meer van België gezien dan ik in 60 jaar.” Uitspraak op 2 april. (OSM)