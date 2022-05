Dief steelt voor 885 euro aan parfum in winkel in Nieuwpoort

Een dief kon afgelopen weekend ontkomen met een flinke buit in een parfumwinkel in de Albert I Laan in Nieuwpoort.

Het winkelpersoneel had de man nochtans in de gaten toen hij kort na de middag op zaterdag in de zaak was. De man werd door de winkelverantwoordelijke aangesproken omtrent het feit dat hij zich verdacht gedroeg. Ze vroegen of ze hem konden helpen. Na telkens nee te antwoorden, besloot de man om de winkel schijnbaar zonder aankopen te verlaten.

Naderhand bleek dat de man negen flesjes heeft gestolen ter waarde van 885 euro. De politie werd opgebeld, maar de dief was intussen gevlucht. Er werd een pv opgesteld. (JH)