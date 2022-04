Dief steelt spullen van deelnemers evenement uit vestiaire

In de Westendestraat in Koksijde werden zondagmiddag enkele deelnemers van een evenement beroofd van hun spullen.

In een gebouw in de Westendestraat was de eerste verdieping ingericht als vestiaire waar de deelnemers van het evenement hun spullen konden opbergen. Tussen 14 en 14.30 uur ging een onbekende dief naar die eerste verdieping en ging de vestiaire binnen. Daar werden persoonlijke spullen van de deelnemers gestolen zoals geld, gsm’s en tassen.

Er dienden zich al vier slachtoffers aan bij de politie Westkust. Het gaat om mensen uit Oostende, Perwijs, Herstal en Ans. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. De politie onderzoekt de zaak. (JH)