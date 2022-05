Dief steelt ‘s nachts twee elektrische damesfietsen in De Panne

In de Dynastielaan in De Panne heeft een dief in de nacht van zondag op maandag zijn slag geslagen in een fietsenstalling.

Tussen 1.37 uur en 2 uur brak de dief een fietsenstalling open en stal er twee elektrische damesfietsen. De fietsen waren van het merk “Vélo de Ville” en “Leone”.

Eén van de fietsen had een bruinzadel en fietstassen met koeien op. De eigenaar deed aangifte bij politiezone Westkust die de feiten onderzoekt. (JH)