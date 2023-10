Dief steelt op klaarlichte dag dure mountainbike voor Hotel Augustyn in Brugge

Frederik Serruys, eigenaar van hotel Augustyn aan de gelijknamige Brugse reie, is het slachtoffer geworden van een diefstal. Op klaarlichte dag ging er woensdagmorgen een onbekende met zijn dure mountainbike vandoor.

“Wie herkent deze vriendelijke jongeman of mijn mooie Specialized mountainbike? Die stond vijf minuten, onder mijn camera, voor Hotel Augustyn, terwijl ik mijn garage ging opendoen. Sorry meneer, hij was nog niet gekuist na mijn ritje van gisteren.” Met die cynische boodschap op Facebook hekelt Bruggeling Frederik Serruys de diefstal en hoopt hij dat iemand zijn gestolen tweewieler of de dief zal herkennen.

Foutje

“Ik weet het, het was fout van mij. Ik had mijn fiets moeten afsluiten. Maar ik dacht: ‘t is voor maar enkele minuten. In die korte periode is de mountainbike gestolen”, zucht de eigenaar van hotel Augustyn, die via email bij de politie aangifte gedaan heeft van de diefstal.

Plaagje?

Frederik Serruys vreest dat er een kleine plaag van fietsdiefstallen bezig is in Brugge: “Vrienden van mij zijn onlangs twee elektrische fietsen gestolen, toen ze om de hoek gingen eten bij Tom’s Diner. Ze hadden hun fietsen gesloten en voor mijn hotel achtergelaten. Op de camerabeelden is te zien dat een kleine camionette stopt voor het hotel én de inzittenden de twee fietsen optillen en in de bestelwagen plaatsen…”