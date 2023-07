Dief pikt 400 euro uit kassa van kledingzaak Rufus in Koksijde: “In enkele seconden was het gebeurd”

Een schaamteloze dief pikte dinsdagavond even voor sluitingstijd 400 euro uit de kassa van kledingzaak Rufus in de Zeelaan in Koksijde. De diefstal werd haarscherp op camerabeelden vastgelegd. “Je ziet gewoon hoe hij draalt tot niemand kijkt, naar de kassa loopt en er 400 euro uithaalt”, zucht Marc Pynaert van Rufus Fashion. “Door een stommiteit lieten we heel even het sleuteltje op de kassa zitten en daarop had hij gewacht.”

De diefstal in de kledingzaak in de Zeelaan werd dinsdagavond pas na sluitingstijd opgemerkt. Toen was de dief al gaan vliegen. Toen de kassa ‘s avonds geleegd en geteld werd merkten de zaakvoerders op dat er heel wat geld ontbrak. Rufus Fashion heeft zowel een vestiging in Koksijde als in Middelkerke. De zaak wordt geleid door Steven en Marc Pynaert en bestaat sinds 1991. Na eerdere diefstallen neemt de zaak zijn voorzorgen maar door een vergetelheid kon de dief toch toeslaan.

Enkele seconden

“Normaal steekt de sleutel nooit op de kassa en hebben we die altijd bij”, zegt Marc Pynaert. “Door een vergetelheid, een klein maar duur foutje, was dat dinsdag rond 18 uur niet het geval. Die man kwam de zaak binnen, koos wat kleding uit maar had eigenlijk meteen in de gaten dat het sleuteltje op de kassa stak. Toen er even niemand keek maakte hij van de gelegenheid gebruik om de kassa te openen en er 400 euro aan geld uit te pikken. Dat hadden we aanvankelijk zelfs niet door. Pas toen we ‘s avonds de kassa telden merkten we dat er een groot bedrag ontbrak en bekeken we de camerabeelden. Daarop is de diefstal haarscherp te zien. Die man sloeg in nauwelijks enkele seconden toe. Hij nam het geld en verdween weer. Zeker in juli moeten we als handelaars opletten voor diefstallen. Vroeger hadden we vooral last van stelende Noord-Franse jongeren maar dat fenomeen is wat weg.”

Eerder al toegeslagen?

Rufus deelde beelden van de diefstal op sociale media en wil daarmee ook collega-uitbaters in de buurt waarschuwen. “Want deze man is niet aan zijn proefstuk toe,” vervolgt Marc. “Hij passeerde eerder al in de Delhaize van Koksijde waar hij ook spullen probeerde te stelen. Daar hebben ze ook beelden van hem. Dat mislukte echter waarna hij wegvluchtte met zijn fiets in de Kursaallaan en later bij ons toesloeg. Mogelijks zijn nog handelaars slachtoffer geworden van hem. Door zijn werkwijze denken we dat hij hier verblijft en misschien nog kan toeslaan. Wij zijn in ieder geval geleerd, steken de sleutel nooit meer op de kassa en zijn op ons hoede.” Politiezone Westkust werd op de hoogte gebracht en stelt een pv op. (JH)