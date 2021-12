Dief opgepakt nadat hij twee keer wil toeslaan in centrum Oostende

Dinsdagnamiddag omstreeks 14.40 uur sloeg een 20-jarige dief toe in een warenhuisketen in de Kapellestraat. Maar zijn diefstal mislukte.

“Het winkelpersoneel had al snel in de mot dat hij het gemunt had op een flesje parfum. Toen de werknemers de man aanspraken, sloeg hij op de vlucht en holde een personeelslid achter hem aan”, legt politiecommissaris Katrien Jonckheere uit. In de Ooststraat kon de medewerker de verdachte aanspreken en werd het flesje teruggegeven. Eind goed al goed? Nog niet helemaal, want dezelfde verdachte liet nog geen half uur later opnieuw de grijpgrage handen spreken.

In het winkelcentrum op het Wapenplein stal hij een handtas van een oudere dame. Een opmerkzame getuige kwam tussenbeide en kon de handtas aan de vrouw terugbezorgen. “Opnieuw sloeg de verdachte op de vlucht. Maar omdat onze politiemensen nog in de buurt waren van het eerste feit én de getuige van de handtasdiefstal de verdachte bleef volgen, konden we de man oppakken in de Wittenonnenstraat. Een mooi staaltje van burgerschap en samenwerking met de politie”, zegt Jonckheere.

De verdachte werd geboeid afgevoerd en de politie stelde twee pv’s op.