Dief op fiets riskeert celstraf voor diefstal van peperduur horloge uit wagen aan Knokse golfclub

Een 46-jarige Fransman riskeert voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf voor diefstal van een peperduur horloge op de parking van de Royal Zoute Golf Club in Knokke-Heist.

Op 21 mei fietste Youssef M. naar de Royal Zoute Golf Club in Knokke-Heist. Op de parking opende hij een wagen en graaide hij in de middenconsole een uurwerk mee. Het ging om een exclusief exemplaar van het luxemerk Patek Philippe. Prijskaartje: 65.000 euro.

Op het moment van de feiten was de eigenaar een partijtje golf aan het spelen. “Mijn cliënt had het horloge in zijn wagen achtergelaten omdat hij meende dat het in zijn golftas niet veilig zou zijn”, verduidelijkte meester Rik Demeyer. “Hij dacht dat zijn wagen gesloten was, maar dat bleek door een technisch mankement niet het geval.”

Op basis van camerabeelden achterhaalde de politie dat M. diezelfde dag nog gegokt had in een plaatselijke speelhal. Zo kon zijn identiteit snel achterhaald worden. Toen hij op 17 juni terug in Knokke was, werd hij opgepakt. Sindsdien zit de man in de cel. Aan de politie verklaarde hij dat hij de buit verkocht had voor amper 4.500 euro. “Voor een appel en een ei dus”, aldus meester Demeyer.

Volgens het openbaar ministerie kampt M. met een gokverslaving en telt zijn strafregister liefst 65 veroordelingen, waarvan dertien voor diefstal. Vijf jaar geleden zou M. in dezelfde golfclub ook al een horloge hebben gestolen.

De verdediging drong niettemin aan op mildheid. “Vanuit de gevangenis kan hij de schade onmogelijk vergoeden”, pleitte meester Kyana Carpels. Omdat het horloge niet kon worden gerecupereerd – M. weigert te vertellen aan wie hij het verkocht – eist het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 70.000 euro.

De rechtbank doet uitspraak op 21 november. (AFr)