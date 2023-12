Dief in Carrefour van Koksijde betrapt met twee gestolen truien en… potje olijven

In de Carrefour in de Strandlaan in Koksijde werd afgelopen weekend een dief betrapt.

Een winkeldetective merkte zaterdag rond 16.30 uur op hoe een man zich vreemd gedroeg in de winkel. De winkeldetective besloot de politie erbij te halen. Dit was een goeie beslissing, want bij controle van de man bleek dat hij onder zijn jas twee truien draagt die gestolen zijn uit de kledingafdeling. In zijn schoudertas vond de politie nog een gestolen potje olijven, een potje guacamole en een potje pesto. Het totaal bedrag van de gestolen goederen was 46,50 euro. Er werd een pv opgesteld. (JH)