Dief grist tweemaal inhoud van kassa mee in Brugse winkelstraat

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar twee quasi identieke winkeldiefstallen in de Ezelstraat. De dader ging er telkens aan de haal met de inhoud van de kassa.

De feiten gebeurden dinsdag omstreeks 15 uur. De dader ging in beide gevallen de winkel binnen en tijdens een moment van onoplettendheid sloeg hij zijn slag. Telkens greep hij de inhoud van de kassa – alles samen goed voor een buit van zo’n 700 euro. De winkeliers alarmeerden de politie en ondertussen is duidelijk geworden dat het gaat om één en dezelfde dader. Er is een onderzoek gestart. Bij de politie hebben ze vooralsnog geen weet van nog meer slachtoffers. (MM)