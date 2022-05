Dief die garageboxen leeg roofde krijgt drie jaar: “Je had je naam beter veranderd in Ali Baba!”

Een 42-jarige man uit Blankenberge is in beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor een hele reeks inbraken in garageboxen, kelders en strandcabines.

Op 20 april 2020 kon de politie Bjorn D. arresteren na een nachtelijke inbraak in een garagebox in Knokke-Heist. Hij had 69 winkeltassen vol gestolen spullen bij zich. Hij gaf de feiten toe en bekende dat hij een zestal maanden eerder in dezelfde garage ook al voor bijna 13.000 euro aan kledij had gestolen. In zijn appartement trof de politie meer dan honderd gestolen spullen aan: dure flessen wijn, champagne, zonnecrème, juwelen, kledij, golfclubs en zelfs reproducties van schilderijen.

“Je had beter je naam veranderd in Ali Baba, want je huis was net zijn grot!”, sneerde de procureur-generaal. Ik ben het nog niet vaak tegen gekomen dat de politie tot drie keer toe is moeten terugkeren om alles te inventariseren. Het ging hier niet om een diefstal van een snickers, een mars en een bounty!” Toen D. geen opslagruimte meer had, vroeg hij zijn ex-vriendin M.S. (38) uit Brugge om de gestolen spullen te helpen verkopen. Ze kreeg daarvoor in ruil een grote fles parfum Chanel ter waarde van 1.800 euro. Hij stuurde zijn ex ook berichtjes als “Ik heb een monsterlijke TV kunnen bemachtigen” of “het was weer een serieus nachtje” of “Ik ben weer op schurkenpad.”

In eerste aanleg kreeg Bjorn D. 40 maanden cel, M.S. vijftien maanden. Bjorn D. gaf aan dat het voor hem nu genoeg is geweest. “Ik wil voor mijn zoon kunnen zorgen. Bovendien heeft M.S. hier niks mee te maken, het waren enkel cadeaus voor haar.” Het hof milderde de straf van Bjorn D. uiteindelijk naar drie jaar. M.S. kreeg begin dit jaar een werkstraf van 120uur voor de diefstal van onder meer scheermesjes, blikjes cola, ringen, een hoodie en een identiteitskaart waarmee ze op goksites ging. Het hof oordeelde dat ze met die 120 uur voldoende is gestraft en legde haar geen extra straf op voor de opslag van de spullen. (OSM)