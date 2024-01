Dief breekt been na val van poort in Tielt en moet zelf hulpdiensten bellen: twintig maanden cel

Een 40-jarige man uit Tielt heeft voor de Brugse rechtbank twintig maanden effectieve celstraf gekregen voor een diefstal en een onfortuinlijke poging daartoe. Opmerkelijk: in de beide gevallen verwittigde T.S. zélf de hulpdiensten.

Op 19 maart vorig jaar drong T.S. een woning in Tielt binnen en ging er aan de haal met een kinderfiets. Een buurman hoorde lawaai en stelde vast dat het huis helemaal doorzocht werd. Opmerkelijk genoeg belde T.S. een uur later zélf de politie. Hij stelde dat hij op weg was “om een verkrachter kapot te maken” en vroeg de politie om hem tegen te houden. Maar een verwonding aan zijn elleboog linkte de Tieltenaar aan de inbraak. De fiets werd vervolgens in zijn woning aangetroffen.

Op 10 juni liet T.S. opnieuw van zich horen. In beschonken toestand trok hij naar een bedrijf in Tielt waar hij in een niet-afgesloten loods een ritje deed met een vorkheftruck. Hij reed ermee tot aan de poort, waar hij vervolgens over probeerde te klimmen. Daarbij kwam hij evenwel ten val en brak een been. De man moest noodgedwongen opnieuw zelf de hulpdiensten bellen. Hij ontkende dat hij de heftruck wou stelen. “Ik deed het uit verveling”, verklaarde hij.

T.S werd al meermaals veroordeeld voor diefstal. Eind juni 2022 kreeg hij twee jaar voorwaardelijke celstraf voor een inbraak in een fietsenwinkel. Volgens de verdediging lag alcohol aan de basis van de feiten. “Maar hij liet zich opnemen om aan zijn verslaving te werken”, aldus meester Célestine Despierre, die tevergeefs vroeg om haar cliënt een voorwaardelijke straf op te leggen. (AFr)