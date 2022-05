Dief betrapt op het stelen van twee … rechterschoenen

Een 68-jarige man uit Oostende is ook in beroep veroordeeld tot 20 maanden cel voor het stelen van … twee rechterschoenen.

Eddy B. stond terecht voor het stelen van onder meer een broodje, wijn, een fles Vermouth en tal van andere zaken. In het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven stal hij de handtas van een 70-jarige dame. In een schoenenwinkel van Torfs in Gent nam hij twee schoenen van het merk Björn Borg mee, goed voor een totale waarde van 199 euro. Alleen bleken het nadien twee rechterschoenen te zijn.

De man was echter niet aan zijn proefstuk toe. In 1972 liep hij zijn eerste veroordeling op en nadien volgden nog een dertigtal andere voor onder meer oplichting en brandstichting. Hij kreeg in eerste aanleg 20 maanden effectief, maar zijn advocaat vroeg in beroep mildheid.

Hij zit nu onder toezicht van een enkelband in de psychiatrische kliniek in het Oost-Vlaamse Sleidinge. Zelf zegt de man nu op het goede pad te zijn en een na zijn vrijlating een appartement te willen zoeken in Oostende. “Ik rook zelfs geen weed meer, zover is het gekomen!” Toch besliste het hof om de straf niet te milderen, maar de twintig maanden cel te bevestigen. (OSM)