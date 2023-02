Dertig maanden cel voor bende die met juwelen en luxegoederen aan haal ging in appartementen aan de kust

Vijf leden van een internationale inbrekersbende zijn voor de Brugse rechtbank veroordeeld tot dertig maanden cel. Ze hadden het vooral gemunt op juwelen en luxegoederen in appartementen aan de kust.

Op 21 november 2021 drongen drie vrouwen rond 16 uur een appartementsgebouw aan de Lippenslaan in Knokke binnen. Ze drongen meerdere appartementen binnen en verlieten het gebouw met een koffer vol buit. Ze werden aan het station opgepikt door een Citroën Picasso met Franse nummerplaat.

Ook in Oostende

Onderzoek wees uit dat dezelfde wagen daags voordien ook al in Oostende was gespot. In appartementsgebouwen in de Vindictivelaan werden toen twee gelijkaardige inbraken gepleegd. En ook op 24 december 2021 werden drie gelijkaardige diefstallen gepleegd in Oostende. Ook toen werd de Citroën Picasso in de badstad opgemerkt.

Bij alle inbraken hadden de daders het gemunt op cash geld, dure juwelen en andere luxegoederen. Een controle in Brussel wees uit dat de Citroën Picasso bestuurd werd door Italiaan Marco B. (27). Op 25 december dook de wagen opnieuw op in Knokke-Heist. De vier vrouwen in het voertuig hadden schroevendraaiers, een steeksleutel en een zaklamp bij zich.

Zwijgrecht

De vrouwen van Roemeense, Servische en Kroatische origine werden opgepakt en beriepen zich op hun zwijgrecht. In mei 2022 kwamen ze vrij na betaling van een borgsom. Marco B. kon nooit ingerekend worden. De vijf kwamen niet opdagen voor hun proces.

(AFr)