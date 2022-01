De Koekoek, bekendste horecazaak van Oostende, krijgt dief over de vloer

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag dacht een dief in te breken in het bekende kippenrestaurant Koekoek in de Oostendse Langestraat, vlak bij de uitgaansbuurt. Hij brak een raam met een riooldeksel en maakte daarbij een hels kabaal. “Toen ik hem een halt toeriep, nam hij de benen.”

De Koekoek, een van de bekendste restaurants in de badstad, kreeg maandagnacht een dief over de vloer, al raakte die niet binnen. Het was de eigenaar die zelf de dief opmerkte. “Wij wonen aan de overzijde van het restaurant”, zegt Robin Blomme (22), zoon van uitbater Ronald Blomme.

“Toen we in het midden van de nacht het gerinkel van brekend glas hoorden, veerden we recht en zagen we door het raam hoe iemand net het raam van de deur ingegooid had. We zagen ook hoe hij probeerde langs het ingegooide raam binnen in het restaurant te komen. Initieel dachten we dat het om iemand ging die boven zijn theewater was en een lege fles in de glasbak had gedumpt, maar dat bleek het niet te zijn.”

Sportief

Robin repte zich naar beneden in de hoop de dief tegen te houden. Toen die Robin zag, nam hij de benen. “Het moet een jonge kerel geweest zijn”, weet Robin. “Hij maakte zich zo snel hij kon uit de voeten en op basis van zijn bewegingen zag je dat hij erg sportief was. Gelukkig werden we gealarmeerd door het brekend glas, want anders had hij binnen misschien een ravage aangericht. Geld had hij er echter niet gevonden. Los van het opkuiswerk en het nieuwe raam die we moeten installeren, valt het allemaal goed mee. Onbegrijpelijk dat mensen zoiets durven doen, wetende dat overal in het centrum camera’s aanwezig zijn. Het zijn voor de horeca al moeilijke tijden geweest, aan een inbraak hebben we echt geen boodschap.”

De schade is aanzienlijk. © foto JRO

De politie was snel ter plaatse, maar de vogel was tegen dan al gaan vliegen. “Bij nazicht op de camera’s is duidelijk te zien dat de verdachte met een handschoen een riooldeksel uit de grond los maakt en met opzet in de deur van de horecazaak gooit”, klinkt het bij de politie. “Onze diensten stelden een pv op en het onderzoek loopt.”