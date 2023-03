Damme op zoek naar bord met gedicht van Jotie T’Hooft

Mysterie in Damme: een bord met een gedicht van Jotie T’Hooft is spoorloos. “Het was onderdeel van een parcours met poëzie op stilteplekken”, zegt Willy Tiberghien, de eigenaar van het bord. “Bij de stad zeggen ze dat ze het niet hebben weggehaald. Of zijn er buurtbewoners die zich eraan storen?”

In september vorig jaar werd op de pittoreske Haringmarkt in Damme door de stadsdiensten een bord geplaatst – met stevige houten palen in de grond – met daarop een gedicht van de bekende dichter Jotie T‘Hooft. Het bord met gedicht zelf is eigendom van Willy Tiberghien, die in de Kerkstraat een tweedehandsboekhandel runt en als oprichter van het Poëziecentrum in Gent bekend staat als een groot poëziekenner. De houten palen waaraan het bord bevestigd werd zijn dan weer van de stad.

“Dit bord maakt onderdeel uit van een parcours met poëzie op stilteplekken in Damme, een initiatief in het kader van 25 jaar Damme Boekendorp”, vertelt Tiberghien. “Ook op vijf andere rustige plaatsen in het centrum van Damme zijn gedichten geplaatst.”

Zorgvuldig te werk

“We moesten echter op 11 februari vaststellen dat het bord met het gedicht van Jotie T’Hooft verdwenen was, inclusief de houten palen waaraan het was bevestigd. Het bord met het gedicht had ik nog gekregen na afloop van een editie van kunstenfestival Watou, toen Jan Moeyaert ermee stopte als intendant. En ik vond het dus ideaal om het hier in Damme een mooi plaatsje te geven. Natuurlijk was ik geschokt, toen ik zag dat het er niet meer stond. Wie het bord ook verwijderde, was erg zorgvuldig te werk gegaan, want zelfs de putten waarin de houten palen stonden waren opgevuld…”

Intussen heeft Tiberghien nog altijd geen idee wie het bord heeft weggehaald. “Aanvankelijk dacht ik dat de diensten van de stad het misschien om een of andere praktische reden hadden weggehaald, zoals werken of onderhoud in de buurt, maar bij navraag bleek dat niet het geval te zijn. Er zouden over het bord ook geen klachten zijn van buurtbewoners, die misschien vinden dat het hinderlijk is voor het uitzicht op het landschap achter de Haringmarkt. Dus ja, ik kan niet veel anders dan concluderen dat het wellicht gestolen is.”

Nog steeds veel fans

“Door wie of waarom? Mja, Jotie T’Hooft, die op zijn 21ste in 1977 in Brugge stierf aan een overdosis drugs, was natuurlijk een tot de verbeelding sprekende figuur. Tot op vandaag zijn er nog altijd heel wat fans en bewonderaars van zijn gedichten en van de twee bundels die hij bij leven uitbracht. In mijn boekhandel wordt nog geregeld naar zijn werk gevraagd. Is het een van die bewonderaars die met dit bord aan de haal ging?”

Bij het stadsbestuur is men karig met commentaar. Hoewel het bord toch deel uitmaakt van een door de stad gepresenteerd en gepromoot poëzie-evenement in het kader van Damme Boekendorp, werd het niet nodig geacht om aangifte te doen bij de politie.

Liefst kleiner bord

“Ik ben nu een nieuw bord gaan afleveren bij de dienst Toerisme, die verantwoordelijk is voor het project”, zegt Tiberghien. “Een bord met een gedicht van de Vlaamse dichter Hugues C. Pernath. Dat zou dan binnenkort op dezelfde locatie geplaatst worden. Bij de dienst Toerisme was me wel op het hart gedrukt om ‘een kleiner bord’ aan te leveren. Zou er dan misschien toch een buurtbewoner zijn die zicht stoort aan een te groot bord dat het uitzicht belemmert?”