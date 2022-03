Dakwerkers plunderen werfcontainer in Bredene en gaan met 20.000 euro aan materiaal aan de haal

Twee Oost-Vlamingen riskeren in de Brugse rechtbank elk een jaar celstraf voor een inbraak in een werfcontainer in Bredene.

Op 3 juni 2019 stapte de werfleider van een bouwbedrijf uit Veurne naar de politie. Op een werf van het bedrijf in Bredene hadden dieven tijdens het Hemelvaartweekend een container opengebroken en voor 20.000 euro aan materiaal meegegraaid. Kort na de diefstal merkte het bedrijf op hoe een gestolen laser op Facebook te koop werd aangeboden. Via het profiel kwamen de speurders uit bij R.P. uit Scheldewindeke. De vriendin van de dertiger bood bovendien een ijzervlechter aan op een tweedehandssite.

Onderzoek wees ook op de betrokkenheid van Gentenaar B.D. (42). Hij en R.P. werkten als dakleggers voor hetzelfde bedrijf. De man gaf toe dat hij op het moment van de feiten samen met R.P. aan de slag was in de buurt van de werf. R.P. zou op een bepaald moment hebben voorgesteld om in te breken in de container. Maar volgens R.P. was het B.D. die het initiatief nam.

Volgens zijn advocaat worstelt B.D. al 25 jaar met een zware drugsverslaving. De man werd ook al veroordeeld voor drugsfeiten. R.P. rijgt al sinds 2003 de veroordelingen voor diefstal aaneen. Zijn laatste dateert van april 2020. Hij kreeg toen 40 maanden cel. De man staat momenteel onder elektronisch toezicht. De uitspraak volgt op 7 april. (AFr)