Dakwerker Nick, vader van 7 kinderen, ziet bestelwagen voor 5.000 euro leeggeroofd worden

Dakwerker Nick Van De Velde (38) uit Koekelare is de wanhoop nabij. Dieven plunderen dinsdagnacht zijn bestelwagen en stalen voor 5.000 euro aan materiaal. Een mokerslag voor Nick, papa van 7 kinderen. “Ik ben nog maar twee jaar aan de slag en moet nieuw materiaal kopen. Maar ook de kerstgeschenkjes voor mijn kinderen liggen nog niet onder de boom”, zucht Nick.

Vorige week werd er al ingebroken in vijf bestelwagens in de Veldstraat in Koekelare. Daarbij werd al meer dan 10.000 euro materiaal gestolen. Dakwerker Nick woont twee straten verder en was op zijn hoede. “Het grootste en duurste materiaal, zoals een nieuwe zaagtafel, had ik uit voorzorg al uit mijn bestelwagen gehaald”, zegt Nick. “Ik woon in een smal zijstraatje van de Sterrestraat, waar niet geparkeerd kan worden. De bestelwagen staat dus even verder in de Sterrestraat zelf. Regelmatig ging ik eens kijken en woensdagochtend was het prijs. Er zat een groot gat in de achterdeur waarna ze een kabel konden doorknippen en het slot verwijderen. Mijn vrees werd waarheid: de hele bestelwagen was geplunderd.”

5.000 euro materiaal kwijt

Het bleek dat de dieven opnieuw hadden toegeslagen in twee bestelwagens. Bij een metselaar werden uit de open laadbak een laser en slijpschijven gestolen. “Zelf ben ik 5.000 euro materiaal kwijt”, zegt Nick. “Het gaat om slijpschijven, een zaagmachine, schroevendraaiers op accu en heel wat ander materiaal om dak- en gevelwerken uit te voeren. Veel materiaal was nog redelijk nieuw want ik ben nog maar twee jaar zelfstandig. Ik had er dus flink in geïnvesteerd. En dan zijn er nog de problemen met de bestelwagen want die huur ik en dat huurcontract zou nu om een onduidelijke reden stopgezet worden, tenzij ik de bestelwagen op eigen kosten laat herstellen.”

Cadeautjes voor zeven kinderen

Niet alleen op professioneel gebied bezorgen de inbrekers Nick veel kopzorgen, de inbraak treft ook zijn gezin. “Ik ben papa van zeven kinderen met een achtste op komst en Kerst komt er aan”, zegt Nick met betraande ogen. “Mijn vrouw en ik wilden altijd een groot gezin. Ik kom zelf uit een gezin van 8. Mijn jongste is nu 1,5 en mijn oudste dochter 18. De cadeautjes voor mijn kinderen moet ik nog aankopen, die liggen nog niet onder de boom. Maar nu kan ik niet anders dan nieuw materiaal aan te kopen, anders kan ik niet aan het werk blijven.”

“Maar op deze manier kan ik geruïneerd worden. Maar ik kan mijn kinderen toch ook geen lege Kerst geven? Zij mogen hier niet het slachtoffer van worden. Wellicht zal ik als tussenoplossing wat materiaal huren bij bevriende dakwerkers. En hopen dat ik me er zo doorsla en toch genoeg cadeautjes onder de boom kan schuiven. In ieder geval worden het voor mij heel trieste feestdagen, maar ik wil dat mijn kinderen daar niets van merken. Het is één en al ellende”, zucht Nick. De man deed aangifte bij de politie die de inbraak onderzoekt. (JH)