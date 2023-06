Dakloze veelpleger krijgt celstraf na verblijf van een week in stacaravan en plundering van de koelkast

Een 36-jarige dakloze man met een fiks strafblad heeft nog eens acht maanden cel extra gekregen. S.V. verbleef een week in een stacaravan in Koksijde en plunderde daar de koelkast.

Op 7 maart vorig jaar stelde de eigenaar van een stacaravan op een camping in Koksijde vast hoe iemand al verschillende dagen in de caravan was verbleven. “Een man bleek er een tuinhuis te hebben geopend om de sleutel van de caravan te halen”, sprak de procureur. “Eenmaal binnen bleef de man er overnachten. Dat deed hij volgens het onderzoek al sinds 28 februari. Hij nuttigde er maaltijden en dronk alcohol op het terras naast de caravan. Die middelen vond hij allemaal in de koelkast. Hij at ook zakken chips leeg. Bovendien ging hij bij zijn vertrek ook aan de haal met een JBL muziekbox. De man heeft reeds 26 eerdere veroordelingen en is dus een echte veelpleger.”

De advocaat van S.V. ontkende de diefstal van de JBL-box maar erkende wel dat hij een week onrechtmatig in de caravan verbleef. “Gelet op zijn dakloze bestaan was dat voor hem de enige optie. Intussen verblijft hij in de strafinstelling van Ruiselede waar hij andere straffen uitzit.” Gelet op zijn fikse strafblad kon de rechter niet anders dan hem acht maanden extra cel en 800 euro geldboete te geven. (JH)