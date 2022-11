Dakloze man riskeert jaar cel voor inbraken in Blankenbergse strandbars

Een 24-jarige man uit Hasselt riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar cel voor inbraken in Blankenbergse strandbars en een diefstal met geweld.

De Limburger was dakloos toen hij afgelopen zomer een tijdje in Blankenberge vertoefde. In de nacht van 20 op 21 juli drong R.S. binnen in strandbar Bo Beach en ging er met 300 euro aan muntstukken aan de haal. Hij werd op 22 juli betrapt met de buit op zak en bleek ook in aanmerking te komen voor een mislukte inbraak bij Karma Beach. Verder onderzoek wees uit dat hij op 20 juli ook al binnengedrongen was in een Blankenbergs café. Hij was er zijn rugzak aan het vullen met drank en eten toen hij betrapt werd door een werkneemster. R.S. greep de vrouw bij de arm en trok haar weg om vervolgens te vluchten.

R.S. werd in het verleden al veroordeeld voor drugs, inbraken en afpersing. Toch vroeg zijn advocaat een straf met uitstel. “Mijn cliënt kampte met een alcohol- en drugsverslaving”, pleitte meester Alexander Verstraete. “Tijdens de drie maanden die hij in voorhechtenis zat heeft hij geen druppel meer aangeraakt. Hij woont intussen in een woning van het CAW.” De uitspraak volgt op 20 december. (AFr)