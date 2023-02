Dakloze Bruggeling moet twee jaar brommen na 33 voedsel- en kledingdiefstallen

Een 31-jarige Bruggeling heeft twee jaar celstraf gekregen, de helft met uitstel, voor liefst 33 diefstallen. De dakloze man had het vooral gemunt op eten, drank en kledij. Maar ook een tent liet hij niet liggen.

Tussen augustus 2020 en oktober 2022 liep Stijn D. liefst 33 keer tegen de lamp voor diefstal. In diverse Brugse winkels ging hij aan de haal met onder meer oploskoffie, een boterkoek, Bifi-worsten, bier en cola. Bij Decathlon ging hij aan de haal met een tent. D. werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor diefstallen. Ook in Nederland liep hij een veroordeling op voor diefstal met geweld.

Psychische problemen

Volgens de verdediging kampt D. met psychische problemen door druggebruik op jonge leeftijd. “Hij hoort stemmen en zou beter geïnterneerd worden”, pleitte advocaat Peter De Becker voor de Brugse strafrechtbank. “Telkens als zijn leefgeld op is, gaat hij op dievenpad. Hij doet dat zodanig knullig dat hij telkens betrapt wordt.”

Omdat internering enkel mogelijk is wanneer de fysieke of psychische integriteit van een slachtoffer in gevaar komt, drong meester De Becker aan op een milde straf. (AFr)