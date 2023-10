Daders van stepdiefstal en diefstal uit voertuigen in de cel

Op zaterdagavond 7 oktober kon Politiezone VLAS twee criminelen op heterdaad betrappen toen ze een elektrische step aan het stelen waren op het Stationsplein in Kortrijk. In de uren ervoor was het duo ook aan het stelen uit auto’s aan de achterkant van het station.

De politiezone VLAS had op zaterdagnamiddag al de melding gekregen dat er twee personen aan de achterkant van het station bij geparkeerde auto’s voortdurend aan de deurklinken aan het trekken waren om te kijken of de auto wel slotvast was. In de dispatching hield men via het cameranetwerk ondertussen de stationsomgeving extra in de gaten, op zoek naar verdachte personen.

Enkele uren later was het prijs, deze keer op het Stationsplein, aan de voorkant van het station. Daar zag zowel een anoniem politieteam ter plaatse als de dispatchers via de camerabeelden hoe twee verdachten een elektrische step stalen en ermee richting het station wandelden. Ver geraakte het duo niet, want de twee verdachte mannen werden meteen opgepakt.

Beiden werden overgebracht naar het commissariaat. Uit het verder onderzoek blijkt ondertussen dat de twee mannen die de step hadden gestolen ook de verdachten waren die de diefstallen uit auto’s pleegden. Zij hadden namelijk heel wat kostbare voorwerpen bij zich. Deze voorwerpen werden ondertussen al via de website en sociale media van de PZ VLAS getoond zodat de eigenaars/slachtoffers zo vlug mogelijk hun gestolen spullen kunnen terugkrijgen.

De twee meerderjarige mannen konden ook geen geldige verblijfsdocumenten voor ons land voorleggen.

Beiden werden ondertussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die besliste om hen verder aan te houden en te laten overbrengen naar de gevangenis.