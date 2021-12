Daders van inbraak bij horlogemaker Michiel (78) opgepakt: “Opgelucht, maar blijf bij besluit: ik stop ermee”

De politie heeft twee verdachten opgepakt voor de drieste inbraak bij horlogemaker Michiel Rommelaere (78) in de Vuurtorenwijk in Oostende, eind november. Daarbij werden tientallen horloges gestolen, alsook de sleutels, portefeuille en auto van Michiel. Door de inbraak besloot de horlogemaker er voorgoed mee te stoppen. “Ik ben opgelucht dat de daders opgepakt zijn en ik mijn wagen terug heb. Maar ik blijf bij mijn besluit. Ook al ga ik het missen”, reageert Michiel.

Volgens het parket gaat het om twee mannen uit Oostende die goed gekend zijn bij politie en parket. Ze kwamen al meermaals in aanraking met het gerecht inzake drugs en diefstal. De recherche van Oostende kent inmiddels haar pappenheimers en kon de inbrekers vatten na het vinden van enkele sporen die in hun richting wezen. Een van de twee verdachten zou inmiddels bekend hebben. De onderzoeksrechter heeft beiden aangehouden.

Ook auto teruggevonden

“Dat is goed nieuws”, reageert de getroffen Michiel Rommelaere. “Ik ben blij dat de politie hen snel heeft kunnen vatten. Intussen heb ik ook mijn Ford Galaxy terug. Die is in Brugge gevonden, zonder schade. Het is een hele opluchting. Ik kan mij opnieuw verplaatsen”, zegt de horlogemaker. Hij neemt ongetwijfeld een advocaat onder de arm om de inbraakschade en gestolen uurwerken te laten vergoeden, als het tot een proces komt. Want de inbrekers namen het merendeel van zijn horloges mee. Hij had er amper nog een vijftiental over.

“Indien ik opnieuw zou starten, zou ik nog eens 10.000 euro in mijn zaak moeten pompen om uurwerken aan te kopen. Maar dan kunnen de inbrekers opnieuw toeslaan. Ik wil op mijn leeftijd niet meer met de daver op het lijf lopen. Daarom heb ik besloten om ermee op te houden. Met pijn in het hart, weliswaar”, getuigde Michiel aan onze krant kort na de inbraak. Hij blijft echter bij zijn besluit.

Levenswerk

“De daders zijn nu wel gevat, maar ik ga niet meer van gedacht veranderen. Nu is de uitverkoop bezig en op 1 januari gaat ‘t Gouden Klokje voor goed dicht. Ik heb er inmiddels vrede mee. Na 45 jaar moet ik de knoop eens doorhakken. Maar ik ga het missen, ja. Het is mijn levenswerk. Ik ken de horloges van binnen en van buiten. Mensen kwamen speciaal naar mij omdat ze elders veel te lang moesten wachten op een herstelling. Ik kon hen telkens meteen helpen en dat werd geapprecieerd”, aldus Michiel. Vanaf 1 januari mag hij van zijn welverdiende rust genieten na een lange carrière.

