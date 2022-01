Cubaans koppel krijgt jaar cel voor handtasdiefstal in Brugs hotel

Een Cubaans koppel heeft in de Brugse rechtbank bij verstek een jaar effectieve celstraf gekregen voor diefstal.

Op 21 februari 2019 stapten Sandra H. (47) en Fernando S. (50) samen met een jonge vrouw de ontbijtruimte van het Brugse hotel Casselbergh binnen. Ze maakten er een handtas buit maar werden betrapt waarna een schermutseling ontstond met de manager. Fernando S. gaf de manager een duw en kon samen met de twee vrouwen ontkomen. Fernando S. en zijn echtgenote Sandra H. werden in de buurt opgepakt. Hun kompane bleef spoorloos.

Camerabeelden wezen uit dat S. de handtas had gestolen van een Ierse toeriste, maar dat hij die terugplaatste toen zijn vrouw gemerkt had dat een medewerker onraad had geroken. Naar eigen zeggen plaatste S. de tas terug omdat hij spijt kreeg. Hij verklaarde tijdens zijn verhoor hoe hij en zijn vrouw als toeristen in Europa waren en in de wagen van Parijs naar Brussel de jonge vrouw hadden ontmoet. Die had geen geld waarop ze het plan opvatten om een handtas te stelen.

S. en H. bleken in Frankrijk, Duitsland en Spanje al gekend voor diefstallen. Ze kwamen niet opdagen voor hun proces in Brugge. (AFr)