Clubs wanhopig nu bende wéér inbreekt en zelfs veertig (!) bakken leeggoed pikt: “We hebben het al zo moeilijk”

Nu het nieuwe voetbalseizoen gestart is, duiken de ‘kantinedieven’ weer op. Verschillende inbraken bij kleine en afgelegen clubs in de regio leiden opnieuw tot schade, kosten en een groot gevoel van wanhoop in tijden van crisis. “Zelfs ons leeggoed en worsten zijn niet meer veilig”, klinkt het bij Goldstar Voormezele. De club neemt extra maatregelen en gaat zelfs de geluidsversterkers vasthechten aan beton. “We moeten onze kantine beschermen, want ze is onze belangrijkste bron van inkomsten.”

“Koude rillingen kreeg ik, toen ik die kapotte deuren zag.” Benny Sohier ontdekte de recente inbraak in het kantinegebouw van Goldstar Voormezele, een vierdeprovincialer in Ieper. Camera’s en gesloten deuren hielden de inbrekers niet tegen afgelopen zondag, even voor middernacht.

“Ze draaiden een van onze camera’s gewoon de andere richting uit”, zucht Benny, bestuurder van de club. “Ze waren minsten met drie en hun gezichten waren onherkenbaar gemaakt met mondmaskers en hoofdbedekking. En toch moeten ze door iets geschrokken zijn. Onder de beamer stonden nog twee barkrukken. Ook de tv’s lieten ze ongemoeid. Wat ze wél meenamen, roept dan weer vragen op: meer dan veertig bakken leeggoed, terwijl ze de volle lieten staan. Ze hadden misschien geen dorst… maar wel honger: want onze enige doos Zwan-worsten was verdwenen. Het enig leeggoed dat ze achterlieten bestond uit een bak Omer en Desperados. Misschien raken ze dat niet kwijt in Frankrijk.”

Benny vermoedt dat het gaat om een Franse bende, die vooraf komt verkennen. “Ik meende enkele woorden Frans te horen bij het bekijken van de camerabeelden, en vanuit deze streek zijn ze snel de grens over”, vervolgt hij. “Het duurste deel van hun buit bestaat uit twee geluidsversterkers, de geldpot van onze eerste ploeg en wat kleingeld van de toog. Ze moeten met een grote camionette gekomen zijn, anders krijg je al die bakken niet mee.”

Voetbalclubs

De voorbije dagen werden verschillende voetbalclubs geviseerd door inbrekers in de ruime regio, waaronder ook in Zonnebeke en Wervik. De buit bestond onder meer uit een laptop, toestel voor croque-monsieurs, geld, snoepgoed, Royco-soep en BiFi-worsten. Politie en parket onderzoeken of de feiten verband houden met elkaar.

Opmerkelijk: exact een jaar geleden gebeurde een gelijkaardige inbraakgolf bij meer dan vijf sportclubs in Ieper en Heuvelland. “Wat kunnen we doen? Hier elke nacht blijven slapen”, opperde een bestuurder van de Ieperse voetbalcub KSK Vlamertinge toen.

Benny overweegt het stilaan. “Al is onze club te klein om een huisbewaarder aan te stellen”, beseft hij. “Maar we moeten iets doen. Toen vorig jaar een duur mengpaneel en honderden euro’s gestolen werden uit ons gebouw, dachten we aan de installatie van een alarmsysteem. Te duur, vonden we toen. Nu dit ons opnieuw overkomt en zelfs lege bakken niet meer veilig zijn, gaan we het wél doen. Meer nog: de geluidsversterkers worden vastgehecht aan beton. We moeten onze kantine beschermen, want ze is onze belangrijkste bron van inkomsten. Die veertig bakken zijn hier uitgedronken in enkele dagen, dat zegt genoeg.”

Maatregelen

Met die extra maatregelen hoopt Goldstar Voormezele toekomstige inbrekers af te schrikken. “Het is een echte plaag geworden, die inbraken in het begin van elk voetbalseizoen”, foetert Benny. “Het gaat vaak om afgelegen clubs, zoals hier: onze dichtste buur woont honderden meter verder. Net deze kleine clubs hebben het moeilijker dan ooit door corona en de huidige energiecrisis. We zijn zeker dat we de buit nooit meer terugzien.”

Naar aanleiding van de inbraken verspreidt politiezone Arro Ieper een aantal preventietips. “Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht liggen”, waarschuwt Glenn Verdru, communicatieconsulent van de politiezone. “Ook drank en sigaretten vormen een gegeerde buit. Laat na de activiteiten geen kassa of geld achter en ga bij vertrek na of alles degelijk werd afgesloten. Verlichting met bewegingsdetectie kan een afradend effect hebben, zeker tijdens deze donkere maanden.”

De politie roept ook op om direct melding te maken van alle verdachte handelingen, voertuigen en personen op het nummer 057/23.05.00. “Let bij het voertuig zeker ook op de nummerplaat”, klinkt het. (TP)