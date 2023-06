Club Roeselare opnieuw slachtoffer van inbraak

Nadat inbrekers in februari op korte tijd twee keer inbraken bij Club Roeselare werd de voetbalclub dinsdagnacht opnieuw het slachtoffer van inbrekers. “Hoewel we de voorbije maanden investeerden in slotvaste deuren geraakten de inbrekers opnieuw binnen in onze kantine. De dader of daders sloegen het glas van de deur in”, zegt voorzitter Wim Dejonckheere.

Eenmaal in de kantine gingen de inbrekers op zoek naar geld, maar dat vonden ze niet. Enkele kleinigheden zoals een kabel van een gsm werden wel meegenomen. Grotere toestellen zoals een computer en een muziekinstallatie bleven onaangeroerd.

Kleine buit

Het bestuur van Club Roeselare zit verveeld met de nieuwe inbraak. “We worden er stilaan moedeloos van. De buit is elke keer weer heel klein, maar door de beschadigingen zijn er wel keer op keer heel wat kosten voor de club. Dit is heel erg jammer. De deur was nog maar twee weken geleden helemaal hersteld”, aldus de voorzitter.

De voetbalclub stapte inmiddels naar de stad toe met de vraag om de site beter te beveiligen. “Ook in de nabijgelegen horecazaak Café Breda Viva La Vie was er al eens een inbraak. Misschien kunnen camera’s helpen, alhoewel dat verre van zeker is.”