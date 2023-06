Celstraffen met uitstel voor twintigers die gestolen auto’s verscheepten naar Afrika

Een 28-jarige man uit Destelbergen is veroordeeld tot vijftien maanden cel met uitstel omdat hij gestolen wagens verscheepte vanuit Oostrozebeke naar Ghana. Een kompaan beweerde dat hij er niets mee te maken had, maar werd veroordeeld tot twaalf maanden cel.

Op 25 oktober 2020 kwam er bij de politie van zone Midow een telefoontje binnen van de Duitse collega’s: via een tracker hadden ze een in Keulen gestolen Range Rover kunnen volgen tot op een bedrijventerrein in Oostrozebeke. De eigenaar van dat terrein gaf toestemming voor een huiszoeking en in een zeecontainer werd de bewuste auto gevonden. De beklaagde had die daar kort voordien geplaatst en had vanop het bedrijventerrein ook al eerder wagens verscheept naar Afrika.

Volgens zijn advocaat had de man geen idee dat hij ingeschakeld was door een criminele organisatie en had hij een erg geloofwaardig verhaal te horen gekregen. Nadat hij een auto afzette in Oostrozebeke, werd hij naar huis gebracht door een tweede beklaagde. Ook hij werd mee veroordeeld.

Naast de celstraffen met uitstel moeten beide mannen wel 800 euro boete betalen. De eerste beklaagde verdiende 1.800 euro met de autohandel, dat bedrag is verbeurdverklaard. (JF)