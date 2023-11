Celstraf voor vrachtwagenchauffeurs die Zeebrugs transportbedrijf bestelen

Twee vrachtwagenchauffeurs zijn voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan diefstal bij hun werkgever, een Zeebrugs transportbedrijf. De Roemenen werden genekt door camerabeelden.

Het transportbedrijf Middlegate Europe stapte op 25 oktober vorig jaar naar de scheepvaartpolitie in Zeebrugge. Twee dagen eerder waren er bij de firma immers twee laptops, 100 euro, acht chocoladerepen en enkele flessen shampoo gestolen. Dankzij camerabeelden kwamen al snel twee Roemeense interimchauffeurs als verdachten in het vizier.

Camera bedekt

Op de beelden was te zien hoe O.T. (50) uit Heuvelland om 7.25 uur de camera bedekte en die een half uur later terug in de normale positie plaatste. Vervolgens stopte hij twee laptopdozen in het frontpaneel van zijn trekker. In een mail naar het bedrijf gaf zijn collega, Bruggeling M.B. (34), zijn aandeel in de feiten toe. Hij excuseerde zich en bekende dat zijn deel van de buit in zijn vrachtwagen lag.

De man uit Heuvelland liep eerder al drie veroordelingen op, waarvan twee voor diefstal. Hij kreeg een jaar celstraf, waarvan de helft met uitstel. M.B. stuurde zijn kat naar het proces en kreeg zes maanden effectief. Aan Middlegate Europe moeten ze 475 euro schadevergoeding betalen. (AFr)