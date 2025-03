Celstraf voor duo dat halsketting losrukte van zeventiger tijdens nachtelijke straatoverval in Blankenberge

Twee Algerijnen zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan een straatoverval in Blankenberge. Chakir S. (22) en Mohamed B. (25) rukten daarbij de halsketting af van een 70-jarige man.

Het slachtoffer en zijn vrouw stapten in de nacht van 29 op 30 juli door Blankenberge. Kort na 2 uur werden ze aangesproken door twee mannen. Een van hen legde zijn arm om de schouders van de 70-jarige man en rukte vervolgens zijn halsketting met medaillon af. Chakir S. (22) en Mohamed B. (25) sloegen op de vlucht maar konden even later in het Albertpark worden geklist. Daar hielden ze zich schuil in het struikgewas.

In het schoudertasje van Mohamed B. troffen de speurders 0,64 gram hasj aan. Na zijn overbrenging naar het politiekantoor werden ook nog 1,9 gram cannabis en een schroevendraaier aangetroffen tussen de zetels van de combi. De ketting lieten ze vallen in hun vlucht en kon gerecupereerd worden. Het medaillon bleek evenwel spoorloos. Een zoektocht leverde niets op.

Chakir S. ontkende aanvankelijk zijn aandeel, maar ging op zijn proces tot bekentenissen over. “Het was een impulsieve daad”, beweerde hij. Hij bleef er evenwel bij dat hij de ketting had teruggegeven. Hij kreeg uiteindelijk een jaar effectieve celstraf.

Mohamed B. is altijd blijven ontkennen dat hij iets te maken had met de overval en schoof de schuld in de schoenen van zijn kompaan. Hij kreeg in Luik al eens een jaar voorwaardelijke celstraf voor drugsfeiten en illegaal verblijf in het land. Hij kreeg achttien maanden effectief. (AFr)