Celstraf met uitstel voor diefstal peperdure horloges in hotel in Ardooie, dader werd geklist dankzij oproep op Facebook

Een 28-jarige Roemeen heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden celstraf met uitstel gekregen voor een diefstal in hotel-restaurant Rysselende Molen in Ardooie. Ioan A. kon geklist worden nadat de uitbaatster camerabeelden op Facebook had geplaatst.

Op 8 juli fietste de beklaagde naar hotel-restaurant de Rysselende Molen in de Brugsesteenweg in Ardooie. De twintiger drong de zaak binnen via een buitentrap en maakte onder meer twee laptops, twee luxehorloges en een speaker buit. De fiets waarop Ioan A. zich verplaatste, had hij diezelfde dag gestolen op de oprit van een woning.

De zaakvoerster plaatste na de feiten de beelden van de bewakingscamera’s op Facebook. Daags nadien al herkende een getuige de dader in Roeselare. Toen de politie de Roemeen arresteerde, had hij nog een deel van de buit bij zich. Op zijn gsm had hij al de waarde opgezocht van de fiets en de horloges. Het ging om een Rolex en Audemars Piguet van tienduizenden euro.

A. drukte zijn spijt uit. Naar eigen zeggen pleegde hij de feiten onder invloed. De procureur hield rekening met zijn blanco strafblad en vroeg achttien maanden effectieve celstraf. Volgens zijn advocaat zat A. in geldnood, nadat hij daags voor de feiten ontslagen werd. “Het was een eenmalige uitschuiver”, pleitte Meggie Decroock.

De advocate drong met succes aan op een straf met uitstel, met uitzondering van de bijna vijf maanden voorhechtenis. (AFr)