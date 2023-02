Celstraf met uitstel voor aandeel in steekpartij aan Middelkerkse carwash

Een 23-jarige Afghaan heeft voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden celstraf met uitstel gekregen voor een gewelddadige diefstal in een Middelkerkse carwash. De uitbater kreeg daarbij een messteek in de rug.

In de ochtend van 26 juni vorig jaar wachtte Sulaiman S. samen met een kompaan het slachtoffer op aan de carwash. Toen die laatste rond 8 uur arriveerde en uit zijn wagen stapte, kwam het tot een hevige discussie over de beëindiging van het arbeidscontract van S., die nog geld tegoed had. De discussie ontaardde in een gevecht waarbij de kompaan van S. een mes bovenhaalde en daarmee in de rug stak van de uitbater. De wonde was drie centimeter diep.

Rolletje met cash

Het bebloede lemmet en handvat van het mes werden ter plaatse teruggevonden. “Volgens een getuige was er een paar dagen eerder ook al met een mes gezwaaid tijdens een discussie”, stelde de procureur. Tijdens het gevecht verloor het slachtoffer een rolletje met ongeveer 2.000 euro cash geld en zijn portefeuille, met daarin 120 euro. S. graaide het geld na de steekpartij mee. De kompaan kon nooit worden geïdentificeerd, waardoor S. als enige voor de rechtbank werd gedaagd.

Geen burgerlijke partij

De verdediging drong aan op de vrijspraak. “Volgens mijn cliënt greep de uitbater zelf naar dat mes”, pleitte meester Koen Blomme. “Hij heeft niemand aangevallen en ontkent ook met klem dat hij dat geld stal.” Het slachtoffer en de eigenaar van de carwash stelden zich geen burgerlijke partij. “We vergeven het hem”, klonk het. Sulaiman S. zat al sinds de feiten in voorhechtenis, maar komt nu dus vrij. Voor verboden wapendracht werd hij vrijgesproken. (AFr)