Celstraf gevraagd voor ‘joyvaren’ met gestolen bootje dat in vlammen opging

Een 28-jarige man uit Torhout riskeert zes maanden cel en 800 euro boete omdat hij vorig jaar ’s nachts in Diksmuide een bootje stal en er mee ging ‘joyvaren’. Het plezierbootje werd nadien brandend achtergelaten maar dat was volgens G.C een ongeluk.

Op 14 mei vorig jaar werd de brandweer opgeroepen voor een klein plezierbootje dat in lichterlaaie stond in Diksmuide. Het bootje bevond zich ter hoogte van het kantoor van bPost in de Grauwe Broedersstraat. Toen de brandweer om 4.45 uur aankwam was de volledige boot al uitgebrand. Al gauw werd duidelijk dat het bootje voordien gestolen was door twee mannen die er op de Handzamevaart mee gingen ‘joyvaren’. Daarbij moet iets fout gelopen zijn want plots vatte het bootje vlam.

Er werd vermoed dat het om brandstichting ging en getuigen zagen vlak voor de brand twee jongemannen lachend weglopen. “Na onderzoek kon de 28-jarige G.C. uit Torhout geïdentificeerd worden”, sprak de procureur. “Hij weigerde de naam van zijn vriend te noemen. Wel gaf hij toe de boot te hebben gestolen en ermee te hebben gevaren. Hij ontkende het bootje moedwillig in brand te hebben gestoken. Volgens hem ging het om een ongeluk door bekabeling of een sigaret.” G.C. daagde niet op voor zijn proces. Vonnis op 25 november. (JH)