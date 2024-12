Celstraf geëist voor man die auto steelt, maar ongeval krijgt en wegvlucht

Een bizarre autodiefstal kan een 27-jarige man uit Hooglede vier maanden cel en 800 euro boete opleveren.

De eigenaar van de wagen liet zijn voertuig met sleutels in het contact achter om snel een boodschap te doen bij een apotheek. De twintiger zag zijn kans schoon om een ritje te maken maar dat ging al snel verkeerd. Iets verderop in de Bruggestraat had hij een ongeval bij een rotonde. De dief liet de auto gewoon achter maar kon snel opgepakt worden.

Hij kwam niet opdagen voor zijn proces maar verklaarde op een verhoor dat hij een drang had om te stelen. Hij kampte ook met een drugsprobleem en had eerder al psychoses. Hij was geen onbekende voor het gerecht en werd al veroordeeld van bij de jeugdrechtbank.

Vonnis op 13 januari.