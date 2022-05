Cash geld en juwelen gestolen bij woninginbraak in Oostduinkerke

In de Ammanswallestraat in Oostduinkerke werd maandagavond een woninginbraak vastgesteld. Die werd vermoedelijk gepleegd tussen 11 uur en 17.40 uur toen er niemand thuis was.

Een onbekende betrad de tuin van de woning en begaf zich naar de achterzijde. De bewoners waren op dat moment niet aanwezig. De inbreker forceerde een keukenraam waar praamsporen te zien waren. Daarna werd het huis via dit raam betreden aangezien er geen andere schade werd vastgesteld.

In de woning opende de onbekende op het gelijkvloers en de bovenverdieping een aantal lades. De onbekende ontvreemdde cash geld en juwelen. De politie Westkust is een onderzoek gestart. (JH)