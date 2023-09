Caravandieven drijven ook bedrijf uit Poperinge tot drastische maatregelen: “Mooi wordt onze Berlijnse muur niet, maar we kunnen niet anders”

Poperinge, Wevelgem en nu Brugge. In alle hoeken van West-Vlaanderen worden caravans gestolen. Zelfs omheiningen, vangrails en betonblokken tot 2,5 ton houden de dieven niet tegen. Een geplaagd bedrijf in Poperinge neemt nu de drastische beslissing om een muur te bouwen rond een site van meer dan een hectare.

“Wij kregen de voorbije tien jaar geregeld dieven over de vloer en het verergert alleen maar”, waarschuwt Bart Decuyper (62), zaakvoerder van Decuyper Camping. “Voor deze Engelstalige zigeunerbende, die voor niets terugdeinst, zijn onze caravans geen vakantie-aankoop, maar een potentiële woning. Ze wonen maximum 200 kilometer verder op afgesloten terreinen in Frankrijk. Ik ben ze zelf al gaan bekijken, zo onopvallend mogelijk, want naar binnen gaan durf ik niet. Daarvoor ben ik te oud geworden. Als het niet lukt met de politie, moet het leger gemobiliseerd worden.”

“We kunnen toch niet alles binnen stallen, daarvoor zijn onze caravans te groot”

Decuyper verbouwt zijn bedrijf tot fort. “Eerder plaatste ik al omheiningen en metalen vangrails die tot een meter diep verankerd zijn in de grond, maar deze worden doorgezaagd. Betonblokken van 2.500 kilogram per stuk rondom het terrein blijken tot nu toe de beste beveiliging. Helaas kunnen ze vrachtwagens gebruiken om die blokken aan de kant te slepen. Ze zijn super georganiseerd: bij mij waren ze de laatste keer met een vijftal voertuigen actief en ongeveer tien bendeleden. Vooraf komen ze alles goed bestuderen. Zelfs camera’s en trackers in de voertuigen schrikken hen niet af en ze gaan telkens nog een stap verder. Hopelijk zal de politie meer patrouilleren.”

Keermuur

Nu beslist Decuyper om een keermuur te bouwen rond zijn bedrijf. “Daar ben ik nochtans altijd tegen geweest: onze koopwaar moet gezien worden via een open showroom. We kunnen toch niet alles binnen stallen, daarvoor zijn onze caravans te groot. Ik wil heel mijn bedrijf van meer dan een hectare groot ommuren, wat een enorme kost wordt. De muur zal 2,20 meter hoog meten en zo’n 80 centimeter uit de grond steken. Daarop komen slimme camera’s, sensoren en prikkeldraad. Het voelt straks als een Berlijnse muur of een gevangenis. Mooi wordt het niet, maar we kunnen niet anders.” (TP)