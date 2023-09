Camper van Gino (58) werd gestolen op zijn verjaardag, maar na 6 maanden (!) heeft hij hem terug: “Dief woont bij de deur”

De ochtend van 4 april dit jaar merkte Gino Broutin (58) op dat zijn camper weg was. Gestolen… en dat op zijn verjaardag. Nog geen 24 uur later werd zijn voertuig tegengehouden aan de Duits-Poolse grens. Nu, maar liefst zes maanden later, heeft hij zijn camper terug. En de dader… woonde op amper 15 kilometer van zijn deur.

Gino belt vanuit Obernai. Een dorp in de Alsace in Frankrijk, vlakbij de Duitse grens, waar hij geniet van de wellicht laatste warme temperaturen. Overnachten doet hij in zijn camper. Niks speciaals? Had je het Gino 6 maanden geleden verteld dat hij daar even tot verpozing zou komen, had hij dat weggelachen.

Gestolen op verjaardag

Even terug naar een halfjaar geleden. Op 4 april staat Gino Broutin uit Rekkem op – hij viert die dag zijn 58ste verjaardag – en merkt dat zijn camper niet meer op de parking staat. De speciale editie van de Fiat Bürstner, goed voor 78.000 euro exclusief inboedel, werd gestolen. Meteen schakelt hij de hulp van de politie in. Hoop dat hij zijn hotel op wielen nog terugziet is er niet. Het laatste signaal is namelijk opgepikt in Verviers.

Echter, na nog geen 24 uur krijgt Gino telefoon dat zijn mobilhome terecht is. In Frankfurt dook hij op, waarna de Duitse politie massaal de achtervolging inzette. Aan de Poolse grens werd de dief opgewacht door een blokkade.

“Het hele interieur was kapot. Alles wat je kon meenemen, was weg”

Dat wilde echter niet zeggen dat de camper meteen terug naar de eigenaar kon gaan. Pas zo’n zes maanden later kan Gino er weer een ritje mee maken. Woensdag kon hij zijn bolide ophalen in de fabriek in Duitsland. “Eind juni was hij weer in het land”, vertelt Gino. “Het hele interieur was kapot. Alles wat je kon meenemen, was weg. Daarom dat na veel verhuizen mijn camper toch naar de fabriek werd teruggebracht.”

Veel gestolen spullen

Nu heeft hij zijn camper terug, in uitstekende staat. “Helemaal op punt, als een spiksplinternieuwe”, zegt hij tevreden. Toch is de miserie nog niet helemaal gedaan. “Ruim 2.000 euro aan spullen – van kleren tot kookplaat – zijn weg. Het is nu afwachten tot het proces, op 12 oktober, in hoeverre we dat bedrag zullen kunnen terugvorderen.”

“Je zou schrik hebben om hem buiten te laten staan, maar ik kan er toch geen muur rond bouwen?”

De rechter zal daar nog beslissen of het om heling of diefstal gaat. Wat Gino wel weet, is dat de dader een Fransman is die op amper 15 kilometer woont van zijn huis in Rekkem. De angst blijft nu natuurlijk leven. “Je zou schrik hebben om hem buiten te laten staan. Eens we thuis zijn, gaat hij echter weer in de loods tot ik hem klaarmaak voor de zomer. Veel kan ik niet doen: alle beveiliging die mogelijk is, hangt eraan. Ik kan er moeilijk een muur rond bouwen.” (JDW)