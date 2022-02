Bulgaren riskeren tot 18 maanden cel voor diefstal vaten gebruikte frituurolie in Wielsbeke

Drie Bulgaren uit Frankrijk riskeren voor de correctionele rechtbank van Kortrijk 15 tot 18 maanden cel voor het stelen van vaten gebruikte frituurolie. Ze konden in Wielsbeke gevat worden.

De drie Bulgaren opereerden vanuit Frankrijk en hadden hun eigen land verlaten omdat ze er geen toekomst meer zagen. In Frankrijk zochten ze een job maar kwamen ze in het illegale circuit terecht. “Ze kregen adressen waar ze gebruikte frituurolie moesten ophalen”, aldus hun verdediging. “Ze dachten dat dit legaal was en konden er iets mee verdienen. Een kwestie van overleven.”

In heel Vlaanderen actief

In Wielsbeke konden ze op heterdaad betrapt worden. Uit het verdere onderzoek bleek dat ze ook in Zwijndrecht, Ninove, Tollembeek, Liedekerke, Machelen, Kapelle-op-den-Bos en Dilbeek hadden toegeslagen. Volgens de openbare aanklager gingen ze in totaal met zo’n 200 vaten aan de haal. Twee van hen zitten nog altijd in voorhechtenis. Gebruikte frituurolie heeft nog altijd een waarde. Frituristen krijgen er van erkende ophalers een vergoeding voor. De olie wordt gerecycleerd. Vonnis op 7 februari. (LSi)