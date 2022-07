Brutale overval op juwelier in Stasegem : “Ze hebben alles kapot geslagen wat ze zagen”

In Harelbeke werd juwelier Hoste deze ochtend tussen 9 en 10 uur brutaal overvallen. “Er had iemand aangebeld bij onze winkel en toen mijn vrouw, Marianne, de deur opendeed, werd ze hardhandig aan de kant geduwd. Twee mannen hebben met voorhamers en een koevoet alles kapot geslagen en namen mee wat ze zagen”, vertelt eigenaar Pascal. De politie kon de dieven vatten na een achtervolging en spookrijden op de E17 en E40. De zak juwelen werd in beslag genomen. De twee verdachten zullen morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Het was vandaag de laatste volledige werkdag van Marianne en Pascal Hoste voor ze morgenmiddag op vakantie zouden vertrekken. Maar die zal nu helaas in mineur beginnen. “Deze ochtend belde er iemand met een zonnebril en een petje op aan bij onze winkel. Ik was op dat moment niet in de winkel, maar mijn vrouw Marianne wel”, vertelt de eigenaar Pascal.

“Op nog geen drie minuten tijd stonden de twee dieven terug buiten”

Marianne deed de deur open, waarna ze plots door twee individuen hardhandig aan de kant werd geduwd. “Ze zijn binnengestormd met voorhamers en een koevoet. Terwijl ze Marianne onder dwang hielden, sloegen ze alles kapot om juwelen te kunnen stelen. Op nog geen drie minuten stond het duo terug buiten. Ze hebben alles meegenomen wat ze konden grijpen. Het is verschrikkelijk, maar gelukkig raakte Marianne niet gewond.”

Achtervolging

De juwelierszaak van Pascal en Marianne is uitgerust met een alarmsysteem. “Dat systeem is verbonden met een alarmcentrale en zo werden de hulpdiensten onmiddellijk verwittigd. De politie had de dieven net gemist toen ze aankwamen. Maar onze buren hebben kunnen filmen hoe de dieven wegliepen naar hun auto. Ze hebben zelfs de Nederlandse nummerplaat kunnen noteren.”

Daarop startte de politie hun zoektocht naar de voortvluchtige dieven. “De politie vertelde ons deze middag dat ze met camera’s konden achterhalen waar de dieven reden, waarna ze de achtervolging inzetten. Op een bepaald moment waren de dieven aan het spookrijden om te kunnen wegvluchten.”

Ongeval

Ter hoogte van Sint-Denijs Westrem veroorzaakte de wagen een ongeval waarbij nog drie andere wagens betrokken waren. Een vierde voertuig moest zeer hard remmen, de bestuurster van dat voertuig werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het parket van Kortrijk kon de politie één persoon in de wagen arresteren, na een zoekactie werd ook een tweede opgepakt. In het voertuig werd een zak met juwelen aangetroffen.

“De hele overval was voor mijn vrouw Marianne een grote shock”

Het gerechtelijke onderzoek loopt nog volop. Maar voor Marianne wordt het een dag, die ze niet vlug zal vergeten. “Als juwelier weet je dat er altijd een risico is dat er ingebroken wordt. Morgen zal slachtofferhulp langskomen om te praten met Marianne, want de hele overval was een grote shock voor haar. We zijn vooral opgelucht dat de dieven gevat zijn. We zullen nu de schade opkuisen en daarna samen zitten met onze verzekeringsmakelaar”, besluit Pascal.