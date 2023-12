Brutale homejacking in Menen: inbrekers knevelen conciërge en huishoudster

Op vrijdagavond 29 december vond in de Larstraat in Menen een brutale overval in een villa plaats. Dat meldt het parket van Kortrijk.

De eigenaar was op reis, maar de 64-jarige conciërge en de 35-jarige huishoudster waren in het de woning aanwezig. Drie Franssprekende mannen met bivakmutsen drongen via de achterkant van de woning binnen.

De indringers knevelden de aanwezigen en bonden hen vast met spanbandjes. “Ze doorzochten de villa en gingen ervandoor met de kluis, vier kostbare schilderijen en de BMW van de eigenaar”, aldus Tom Janssens van het parket van West-Vlaanderen.

De gestolen wagen werd later uitgebrand aangetroffen in het Henegouwse Steenput (Estaimpuis). Het onderzoek loopt.