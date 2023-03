Brutale diefstal halsketting in Oostende levert 23 maanden celstraf op

Een 22-jarige Marokkaan heeft voor de Brugse rechtbank 23 maanden cel gekregen, de helft met uitstel, voor diefstal met geweld, weerspannigheid en illegaal verblijf in het land.

Op 18 juni vorig jaar benaderden Mohamed M. (22) en een kompaan enkele Roemeense mannen in de Vooruitgangstraat in Oostende. Terwijl de mannen in de richting van de Slachthuiskaai wandelden leidde M. hen af en rukte zijn kompaan de halsketting van rond de nek van een Roemeen. De ketting brak daarbij in twee waarop M. en zijn kompaan samen op de vlucht sloegen. Ze trokken vervolgens naar het Maria Hendrikapark om hasj te roken. Daar kon de politie M. aantreffen. Hij sloeg op de vlucht en verzette zich bij zijn arrestatie. Een agent raakte daarbij gewond en was vijf dagen arbeidsongeschikt.

Ondanks intensief onderzoek kon de kompaan van M. niet worden geïdentificeerd. Hoewel camera’s de feiten vastlegden ontkende M. zijn betrokkenheid met klem. “Mijn cliënt stond zeker vijf meter van zijn kompaan toen die de ketting aftrok”, pleitte zijn advocaat. “De verontwaardiging was op zijn gezicht te zien.” Onderzoek linkte M. ook nog aan diefstallen in de Decathlon-filialen in Brussel en Evere. In januari en april maakte hij daar vier broeken buit. Deze winkeldiefstallen bekende M. wél.

Omdat M. en zijn kompaan samen op de vlucht sloegen beschouwde de rechtbank hem als mededader. M. beweerde dat hij zijn kompaan nog maar net had leren kennen op de trein, maar onderzoek wees uit dat ze al meerdere dagen samen optrokken. (AFr)